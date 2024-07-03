Жара до 34 градусов ожидается в Москве 3 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве днем 3 июля вновь достигнет 32–34 градусов, сообщает в своем телеграм-канале городское хозяйство столицы.

В связи с жарой городские службы работают в усиленном режиме. Кроме того, ведется непрерывное наблюдение за состоянием улично-дорожной сети.

Так, водой регулярно промываются дороги, тротуары и дворовые территории. Также представители хозяйства напомнили, что в городе при повышении температуры до отметок выше 25 градусов проводится аэрация.

Тяжелее всего жару переносят москвичи, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим кардиолог Людмила Кузнецова в беседе с "Газетой.ру" призвала их в такую погоду быть более осторожными.

Врач напомнила, что в жаркий период усиливается потоотделение, необходимое для охлаждения организма. Однако это приводит к сгущению крови и увеличивает риск образования тромбов, а также влечет за собой потерю минералов, которая может вызывать аритмию сердца. Кроме того, на фоне высокой температуры учащается пульс и повышается артериальное давление, что вызывает риск развития таких сосудистых осложнений, как инсульт и инфаркт, предупредила медик.

Она также обратила внимание, что при отрицательном воздействии жары человек может столкнуться с такими симптомами, как слабость, головная боль, головокружение, появление "мушек" перед глазами, тошнота и одышка.

"При появлении вышеперечисленных симптомов следует уйти в прохладное место, сесть или прилечь, желательно, чтобы рядом кто-то находился. Нужно померить давление, пульс, при необходимости принять препараты, снижающие давление, выпить стакан минеральной воды. При сохранении симптомов больше часа необходимо вызвать скорую помощь", – подчеркнула кардиолог.

Для снижения негативного влияния жары на организм врач рекомендовала пить достаточно жидкости, лучше минеральной воды. Это поможет предотвратить сгущение крови и избежать минеральной недостаточности. Также Кузнецова посоветовала снизить физическую нагрузку и избегать тяжестей, чтобы не вызывать еще более учащенное сердцебиение и не повышать давление. При этом необходимо соблюдать режим труда и отдыха, то есть чередовать период работы 30–40 минут и отдых на 14–20 минут, а также избегать прямых солнечных лучей и чаще проветривать помещение.

Кроме того, медик обратила внимание на важность питания в жаркую погоду. Так, по ее словам, необходимо исключить жирную пищу, употреблять больше овощей, фруктов и рыбы, а также уменьшать порции еды.

При этом, по словам директора Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Натальи Колгановой, некоторые блюда в жару могут оказаться опасными. В эфире радио Sputnik она рассказала, что в такую погоду стоит отказаться от заказа на дом термически не обработанных продуктов.

"Не рекомендую заказывать тартары, суши, роллы, то есть то, что содержит сырую рыбу или мясо, то, что не проходит термическую обработку и требует особого температурного режима, сроков хранения и реализации. Если на улице жара 25 градусов и выше и нарушается упаковка или терморежим, есть вероятность обсеменения микроорганизмами", – объяснила она.

Эксперт отметила, что микроорганизмы могут попасть в готовую еду и по вине курьера, который не соблюдал правила доставки. Так, он может положить в термобокс горячую продукцию и прямо на нее – салат или роллы. В таком случае эти продукты будут перевозиться при одной температуре. При этом во время доставки могут лопнуть одноразовые контейнеры, предупредила специалист.

Она обратила внимание, что многие курьеры работают с поврежденными сумками. Так, у некоторых из них может быть открыт козырек термобокса, что может послужить причиной порчи продукта. При этом если такая продукция будет длительное время находиться на жаре, то она может нанести серьезный вред здоровью человека, отметила Колганова.

Однако аномальная жара в Москве сменится сильными дождями уже 5 июля. По словам ведущего специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, непогода придет в столице во второй половине пятницы.

"К нам приблизится новый атмосферный фронт, который наделал много неприятностей в Ленинградской области и Санкт-Петербурге", – цитирует метеоролога News.ru.

Эксперт отметила, что в столице могут наблюдаться шквалистые усиления ветра до 20–25 метров в секунду. При этом прохождение данного фронта будет сопровождаться ливнями, к которым местами могут присоединиться грозы и град.

Уже в субботу, 6 июля, в городе будут продолжаться кратковременные дожди, но они не будут настолько интенсивными, отметила Позднякова. При этом в Москве усилится северо-западный ветер, а температура воздуха опустится до 23–25 градусов.

В воскресенье, 7 июля, в столице станет на пару градусов теплее. При этом, подчеркнула специалист, даже такие показатели будут превышать климатическую норму июля на три градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве 2 июля достигла 32 градусов, тем самым побив температурный рекорд 1890 года. Он уточнил, что такие показатели были зафиксированы на метеостанции ВДНХ.

