Школьники и студенты колледжей Москвы приняли участие в программах спортклубов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники и студенты колледжей на протяжении учебного года 2023/2024 принимали участие в совместных проектах департамента образования и науки столицы и профессиональных спортивных клубов, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр обратила внимание, что власти города создают все условия, необходимые для того, чтобы дети вели здоровый образ жизни и пробовали себя в различных видах спорта. Заммэра отметила, что на сегодняшний день во всех школах и колледжах Москвы работают спортивные клубы.

"В системе столичного образования для ребят работает почти 30 тысяч секций, в которых занимаются свыше 340 тысяч юных москвичей. Дополнительно мы запускаем совместные проекты с профессиональными спортивными клубами Москвы, например с "Локомотивом" и ЦСКА, благодаря чему ребята открывают для себя новые виды спорта, пробуют себя в разных сферах и встречаются со своими кумирами", – приводит слова Раковой портал мэра и правительства города.

С 2018 года более 100 школ столицы присоединились к программе "Урок ЦСКА", которая открывает юным спортсменам возможность принять участие отборе в футбольную академию. Во время занятий дети узнали об истории и традициях клуба. Они также приняли участие в мастер-классах игроков основного состава и молодежной команды, конкурсах и соревновались между собой в рамках школьной лиги, в которую вошли 24 футбольные команды.

Кроме того, дети в возрасте от 7 до 12 лет участвовали в соревнованиях школьной лиги по тэг-регби. Так, в 2024 году профессиональные спортсмены регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев и Петр Ботнараш обучали московских школьников командной игре и комментаторскому делу.

В рамках фиджитал-турнира "Локо Лига", который власти города организовали совместно с клубом "Локомотив", школьники смогли побывать на мастер-классах профессионалов и поиграть в футбол в реальном и виртуальном пространстве. Каждый матч разбивался на четыре тайма: два проводились на игровом симуляторе и еще два – на поле. В качестве наставников для детей выступили игроки юношеской футбольной команды клуба, в том числе киберспортсмен, капитан фиджитал-команды "Локомотива" Роберт Фахретдинов.

Также в Москве действует программа "Школьная трибуна", которая позволила более чем 60 тысячам детей, родителей и педагогов бесплатно посетить матчи футбольных клубов ЦСКА, "Локомотив", "Динамо" и "Спартак", а также баскетбольных клубов МБА и "Руна", волейбольного клуба "Динамо", хоккейного клуба "Спартак" и гандбольного клуба ЦСКА.

В рамках этих программ возможность приобщиться к спортивной журналистике получили ученики медиаклассов, участники школьных и студенческих медиаклубов. Они работали над созданием профессиональных фото- и видеосюжетов, подготавливали новостные заметки, принимали участие в послематчевых пресс-конференциях, встречались с известными телеведущими и журналистами. Так, Дмитрий Губерниев встретился с детьми, чтобы рассказать о качествах, которые нужны спортивному комментатору, и дал им советы в этой области.

Всего за учебный год 2023/2024 юные жители Москвы записались в кружки и секции около 3,4 миллиона раз. Горожанам доступно свыше 50 направлений в различных сферах – науке, спорте, искусстве, культуре. При этом дети старше 14 лет могли записываться на занятия самостоятельно.