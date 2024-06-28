Биатлонистка Ольга Зайцева предложила включить историю спорта в школьную программу

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История российского спорта должна стать частью школьной программы по истории страны, заявила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, обращаясь к выпускникам, их родителям и учителям ГБОУ "Школа № 2005" в московском Куркине.

"Сегодня мы все оказались в непростой ситуации: российский спорт пытаются вычеркнуть из истории мировых побед, нас не пускают на соревнования, наших спортсменов фактически унижают", – сказала Зайцева.

Она считает, что на этом фоне необходимо повышать подготовку российских спортсменов и рассказывать об их выдающихся достижениях на школьных уроках. Молодежь должна знать правду и понимать, какие сильные и целеустремленные люди отстаивали честь нашей страны и навсегда вошли в историю мирового спорта, подчеркнула Зайцева.

По мнению биатлонистки, для того чтобы молодые люди лучше знали историю отечественного спорта, необходимо запустить широкую рекламную кампанию. Она будет включать в себя запуск тематических поездов в метро, открытие фотовыставок в парках, рассказывающих о героях советского и российского спорта. Зайцева отметила, что необходимы и новые киноленты на данную тему.

"Российские и советские спортсмены должны служить образцами для подрастающего поколения, их путь к победе может вдохновлять молодых людей, доказывать им простую истину о том, что все в наших руках", – заверила биатлонистка.

По ее словам, на примерах отечественных спортсменов можно увидеть, как человек "буквально обгоняет свое время", как это было с Валерием Харламовым, Игорем Бобриным и другими выдающимися мастерами. Конечно, на молодежь огромное влияние оказывает тот факт, что все эти победы легенды совершали в молодом возрасте, утверждает Зайцева.

Она отметила, что столичным школьникам необходимо рассказывать о великих спортсменах, которые родились и выросли в Москве. Она выразила уверенность в том, что знание истории отечественного спорта может пробудить у молодежи интерес к различным дисциплинам и увлечь их тренировками.

"Легендой отечественного и мирового спорта, безусловно, остается Лев Яшин, но и многие современные спортсмены родом из Москвы: Роман Костомаров, Андрей Рублев, Илья Авербух", – уточнила Зайцева.

Она полагает, что московским школьникам будет интересно познакомиться с ними лично, задать вопросы и узнать, как формируется "настоящий спортивный характер". Для этого спортсменов можно приглашать на "Разговоры и важном" или на школьные спортивные мероприятия, заключила Зайцева.

Ранее гольф включили в российскую школьную программу по физкультуре для младших классов. Этот спорт формирует у учеников чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм), сказано в приказе министерства просвещения РФ.