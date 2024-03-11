В московских спортшколах открылись секции по 89 видам спорта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столичных спортшколах появились секции по 89 видам спорта – от самых распространенных (футбол, хоккей, фигурное катание, плавание) до менее популярных (бейсбол, софтбол, сумо). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, тренировки, проводимые учреждениями Москомспорта, посещают более 105 тысяч человек на разных этапах подготовки – от начального до спорта высших достижений.

Именно на этом моменте составляется костяк сборных команд России по многим видам спорта, которые получают новые разряды и звания. Например, в прошлом году было присвоено более 48 тысяч спортивных разрядов и званий по более 120 видам спорта. Всего их получили уже более 64,6 тысячи спортсменов в Москве.

В системе департамента спорта Москвы также задействовано около 35 учреждений допобразования. Так, за подготовку спортсменов отвечают более 3,8 тысячи тренеров, 347 из которых имеют звание "Заслуженный тренер России". К ним относятся, например, Этери Тутберидзе (фигурное катание), Ольга Вербова (волейбол), Ирина Громова (паралимпийский биатлон) и другие.

Занятия в школах Москомспорта осуществляются на бюджетной основе. Условия приема в группы и список документов размещен на сайтах учреждений.

При этом профильная подготовка организована в 17 учреждениях Москвы, которые специализируются на отдельно взятом виде спорта, например, Московская волейбольная академия, Московская теннисная академия, Московский центр боевых искусств и другие. На их базе работает примерно 87 отделений по пяти видам спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также в систему Москомспорта входит восемь учреждений, где можно получить профессиональное образование: центр образования и спорта "Москва-98", центры спорта и образования "Самбо-70", Московская экспериментальная школа, спортивный интернат "Чертаново", колледж физической культуры и спорта "Спарта" и другие.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что москвичи выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице. Как отметил мэр, по традиции в число самых любимых вошли Парк Горького и "Сокольники". Помимо этого, москвичи отметили парки "Коломенское" и "Царицыно". Большое количество голосов москвичи также отдали ВДНХ и Измайловскому парку, где можно прокатиться на коньках и лыжах в окружении природы.



Москвичам рассказали, где можно заняться теннисом в столице