Юные москвичи записались в кружки около 3,4 миллиона раз

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Юные жители Москвы за учебный год 2023/2024 записались в кружки и секции около 3,4 миллиона раз, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета государственных услуг города Елену Шинкарук.

"Традиционно спрос на услугу начинает возрастать в августе, а к сентябрю достигает своего пика. Выбирать кружки можно с помощью фильтров, которые позволяют найти занятие, подходящее по времени, месту, направлению обучения и формату проведения", – уточнила она.

Шинкарук подчеркнула, что для горожан в домах творчества, подведомственных столичному департаменту образования и науки, есть более 130 тысяч различных секций и кружков. Заключить и расторгнуть договор, по ее словам, можно в онлайн-формате на портале mos.ru.

Электронной формой записи в московские секции дети и взрослые пользуются уже свыше 10 лет, добавили в департаменте информационных технологий столицы. В прошедшем году общее число заявок выросло почти на 5%, по сравнению с предыдущим годом, подчеркнули там.

Всего горожанам доступно свыше 50 направлений в различных сферах – науке, спорте, искусства, культуры. При этом дети старше 14 лет смогут записаться самостоятельно, сказали в пресс-службе. Соответствующую функцию можно найти в разделе "Услуги".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что платформа "Московская электронная школа" (МЭШ) сильно расширила свой функционал за прошедший учебный год. Так, тут появилось расписание уроков, дополнительных занятий в школе, городских кружков и секций. Помимо этого, дети теперь могут внести в него свои личные мероприятия.

