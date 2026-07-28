Раздача воды организована в московском транспорте из-за жары

Фото: MAX/"Московско-Тверская ППК"

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) на фоне жаркой погоды организовала бесплатную раздачу питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании отметили, что столбики термометров в Москве во вторник, 28 июля, поднялись до 27 градусов. В связи с этим пассажирам предлагается получить воду у сотрудников билетных касс на станциях Ленинградский вокзал и Зеленоград-Крюково МЦД-3.

Кроме того, в пресс-службе посоветовали в жару по возможности не выходить на улицу пожилым людям, беременным женщинам и детям.

Температура еще не достигла своего максимума. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы воздух может прогреться до 30–31 градуса.

Однако уже на следующий день, 29 июля, в Москве ожидается резкое понижение температурных значений до 19 градусов. Таким образом, среда станет самым холодным днем за всю семидневку.

Причем такой прогноз будет сопровождаться сильным дождем. Всего в этот день в мегаполисе выпадет до 17 литров воды на 1 квадратный метр площади.

