Гастрономический фестиваль "Вкусы России" откроется в Москве 6 июля

Фото: Московские сезоны

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" пройдет на ВДНХ с 6 по 14 июля. Мероприятие станет частью проекта "Лето в Москве", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Программа включит в себя ярмарку с фермерскими товарами со всей страны, кулинарные мастер-классах и выступления артистов.

По словам Сергуниной, участниками ярмарки станут свыше 300 производителей более чем из 70 регионов. Они привезут башкирский и якутский мед, угличский и алтайский сыр, карельскую форель, дагестанский абрикосовый нектар, томское кедровое молоко, татарские сладости и многое другое.

"Ассортимент ярмарки будет меняться, чтобы гости могли познакомиться с разнообразием отечественных продуктов", – отметила вице-мэр.

Сама площадка фестиваля будет находится у арки главного входа ВДНХ. В качестве украшения организаторы используют верстовые столбы, на которых разместят информацию об участниках. При этом вокруг каждого обустроят места для отдыха посетителей. На этом же месте любителям фотографии откроют фотовыставку, посвященную национальному гастрономическому конкурсу "Вкусы России".

В центре площадки расположится ресторанный дворик, где повара познакомят гостей с национальными угощениями. Например, в меню войдут алтайская закуска из маринованных патиссонов, угличский плов с перепелкой, балкарские блины (хычины) и многое другое. В установленных рядом торговых павильонах можно будет приобрести региональные товары.



Еще одной частью фестиваля станут монопродуктовые кафе. В них посетители смогут продегустировать пельмени, приготовленные по разным рецептам, ароматную выпечку со всей страны и стейки от российских производителей.

В свою очередь, на кулинарных мастер-классах шеф-повара научат всех желающих готовить различные традиционные блюда, в школе начинающего фермера предложат раскрасить тематические картинки и присоединиться к настольным играм, а в зеленом баре – смешать коктейли на основе продуктов из разных регионов.

Кроме того, горожане смогут присоединиться к концерту, на котором перед ними выступят со своими музыкальными и танцевальными номерами национальные коллективы из Ямало-Ненецкого автономного округа, Адыгеи, Башкирии, Волгоградской, Тамбовской и Московской областей и других регионов.

Между тем 6 и 7 июля в столице пройдут тренировки по стретчингу и барре, которые помогут участникам развить гибкость тела, снять мышечные боли и спазмы, расслабить спину, улучшить осанку и общее самочувствие. Занятия пройдут в парке "Мещерский", у Большого городского пруда в Зеленограде, в "Строгино Wake Park", зонах отдыха "Тропарево", "Левобережье" и "Белое озеро".