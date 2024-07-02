02 июля, 23:55Культура
Премьера фильма "По зову сердца" прошла в парке у Ростокинского акведука
Премьера художественного фильма "По зову сердца" прошла в парке у Ростокинского акведука. Четырехсерийная лента Игоря Угольникова рассказывает о героической обороне Москвы 1941 года. По задумке режиссера, в основу сценария легли воспоминания фронтовиков.
Кроме профессиональных актеров, в съемках участвовали потомки бойцов Московского народного ополчения. Одну из ролей исполнил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.