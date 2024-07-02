Премьера фильма "По зову сердца" прошла в парке у Ростокинского акведука

Премьера художественного фильма "По зову сердца" прошла в парке у Ростокинского акведука. Четырехсерийная лента Игоря Угольникова рассказывает о героической обороне Москвы 1941 года. По задумке режиссера, в основу сценария легли воспоминания фронтовиков.

Кроме профессиональных актеров, в съемках участвовали потомки бойцов Московского народного ополчения. Одну из ролей исполнил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

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