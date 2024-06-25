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25 июня, 10:50

Культура

"Моя Москва": Анатолий Журавлев. Часть 2

"Моя Москва": Анатолий Журавлев. Часть 2

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Актер Анатолий Журавлев впервые оказался в Москве в 14 лет. С тех пор он мечтал жить и работать в столице. Путь к исполнению заветного желания был длинным, но в итоге все получилось.

На прогулке по любимым улицам города в Басманном районе артист вспомнит, с кем из известных певцов так и не смог сыграть в паре, расскажет о своих первых столичных неудачах и о том, какая она – Москва Анатолия Журавлева.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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