"Моя Москва": Анатолий Журавлев. Часть 2

Актер Анатолий Журавлев впервые оказался в Москве в 14 лет. С тех пор он мечтал жить и работать в столице. Путь к исполнению заветного желания был длинным, но в итоге все получилось.

На прогулке по любимым улицам города в Басманном районе артист вспомнит, с кем из известных певцов так и не смог сыграть в паре, расскажет о своих первых столичных неудачах и о том, какая она – Москва Анатолия Журавлева.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

