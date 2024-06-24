"Звезды советского экрана": "Неоконченная пьеса для механического пианино"

Май 1978 года. По традиции журнал "Советский экран" подводит итоги ежегодного опроса. Среди фильмов, получивших наивысшую оценку зрителей – "Неоконченная пьеса для механического пианино". Режиссер картины Никита Михалков поделился с читателями: "Мне кажется, что у меня есть мой Чехов, которого я чувствую. И мне хочется верить, что Чехову понравилось то, как я его чувствую!".

Как Михалков подшутил над Александром Калягиным? Как мучил Юрия Богатырева во время съемок этой картины? Как уговорил Елену Соловей сняться в этом фильме? Как учил Калягина пунктуальности? И с кем из коллег поссорился из-за "Неоконченной пьесы для механического пианино"? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".