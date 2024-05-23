Прима-балерина Большого театра Захарова рассказала о совершенствовании в профессии

По словам прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой, совершенствованию артиста балета способствует легкое недовольство собой. Оно помогает даже после большого триумфа пробовать новое и не скатываться вниз.

Кроме того, Захарова уверена, что для дальнейшего роста артистам важно уметь остановиться после успешного спектакля и трезво проанализировать случившееся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

