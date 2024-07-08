Актер Ярёменко рассказал о роли Оргона в спектакле "Тартюф" в театре Моссовета

Заслуженный артист России Валерий Ярёменко рассказал, что сыграл в спектакле "Тартюф" в театре Моссовета роль Оргона. Изначально ее играл сам автор произведения – Жан-Батист Мольер.

Яременко признался, что рассчитывал на то, что в его послужном списке появится комедийная роль, однако в итоге жанр российской постановки больше относится к трагифарсу.

Большое интервью с Валерием Ярёменко выйдет в понедельник, 8 июля, в эфире телеканала Москва 24.

