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08 июля, 11:45

Культура

Актер Ярёменко рассказал о роли Оргона в спектакле "Тартюф" в театре Моссовета

Актер Ярёменко рассказал о роли Оргона в спектакле "Тартюф" в театре Моссовета

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Заслуженный артист России Валерий Ярёменко рассказал, что сыграл в спектакле "Тартюф" в театре Моссовета роль Оргона. Изначально ее играл сам автор произведения – Жан-Батист Мольер.

Яременко признался, что рассчитывал на то, что в его послужном списке появится комедийная роль, однако в итоге жанр российской постановки больше относится к трагифарсу.

Большое интервью с Валерием Ярёменко выйдет в понедельник, 8 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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