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23 июня, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": Владимир Сошальский

"Раскрывая тайны звезд": Владимир Сошальский

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О его любовных похождениях слагали легенды. Сколько раз был женат Владимир Сошальский сказать трудно: то ли шесть, то ли восемь. В актерских кругах известна такая история. Однажды Сошальский вышел на сцену и нос к носу столкнулся сразу с тремя бывшими супругами.

Однако такая любвеобильность не помешала Владимиру Сошальскому в памяти коллег и друзей остаться искренним и невероятно порядочным человеком, как и положено истинному аристократу духа.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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