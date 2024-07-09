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09 июля, 08:10

Культура

"Звезды советского экрана": Нина Гребешкова

"Звезды советского экрана": Нина Гребешкова

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В марте 1976 года на центральном развороте журнала "Советский экран" появилась всенародная любимица актриса Нина Гребешкова. Она снималась в самых кассовых фильмах: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "12 стульев".

Из-за чего Нину Гребешкову хотели выгнать из ВГИКа? Почему Леонид Гайдай мешал жене получить звание? Что Нина Гребешкова так и не простила Юрию Никулину? Почему отказалась от роли царицы в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"? И за что Леонид Гайдай просил у нее прощения перед смертью?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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