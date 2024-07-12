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12 июля, 13:30

Культура

Кинорежиссер Лунгин рассказал, какое кино необходимо современному зрителю

Кинорежиссер Лунгин рассказал, какое кино необходимо современному зрителю

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Кинорежиссер, сценарист, продюсер и народный артист РФ Павел Лунгин заявил, что плохие фильмы легко провоцируют зрителей на эмоции, в то время как хорошие требуют духовной работы. Из-за этого легкоусвояемое кино стало трендом.

Лунгин также подчеркнул, что его огорчает, когда в кино "нет правды, но есть прикол".

Большое интервью с Павлом Лунгиным выйдет в пятницу, 12 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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