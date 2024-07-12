Кинорежиссер Лунгин рассказал о съемках фильма "Василиса и хранители времени"

Кинорежиссер, сценарист, продюсер и народный артист России Павел Лунгин рассказал, что в своем новом фильме "Василиса и хранители времени" он хотел совместить "колдовскую магию и магию интернета".

Режиссер также отметил, что жанр фэнтези оказался для него новым, и традиционную сказку он снимать не хотел. Кроме того, Лунгин заявил, что начало съемочного процесса было сложным.

Большое интервью с Павлом Лунгиным выйдет в пятницу, 12 июля, в эфире телеканала Москва 24.