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12 июля, 12:30

Культура

Кинорежиссер Лунгин рассказал о съемках фильма "Василиса и хранители времени"

Кинорежиссер Лунгин рассказал о съемках фильма "Василиса и хранители времени"

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Кинорежиссер, сценарист, продюсер и народный артист России Павел Лунгин рассказал, что в своем новом фильме "Василиса и хранители времени" он хотел совместить "колдовскую магию и магию интернета".

Режиссер также отметил, что жанр фэнтези оказался для него новым, и традиционную сказку он снимать не хотел. Кроме того, Лунгин заявил, что начало съемочного процесса было сложным.

Большое интервью с Павлом Лунгиным выйдет в пятницу, 12 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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культуракиновидеоАлина Гилева
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