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10 июля, 16:00

Культура

Посвященная роману "Война и мир" выставка проходит на ВДНХ

Посвященная роману "Война и мир" выставка проходит на ВДНХ

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Мультимедийная выставка "Лев Толстой. "Война и мир" будет идти на ВДНХ до 27 декабря

Выставка "Лев Толстой. "Война и мир". Ожившие страницы" проходит в павильоне № 61 на ВДНХ. Показ организовал Государственный музей Л. Н. Толстого. Экспозицию создали с помощью современных мультимедийных технологий.

Вся выставка поделена на три зала. В первом гостям представлены экспонаты, посвященные Отечественной войне 1812 года, во втором – посвященные русскому интеллигентному обществу начала 19 века, а в третьем – рассказывающие о личности Толстого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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