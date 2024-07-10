Посвященная роману "Война и мир" выставка проходит на ВДНХ

Выставка "Лев Толстой. "Война и мир". Ожившие страницы" проходит в павильоне № 61 на ВДНХ. Показ организовал Государственный музей Л. Н. Толстого. Экспозицию создали с помощью современных мультимедийных технологий.

Вся выставка поделена на три зала. В первом гостям представлены экспонаты, посвященные Отечественной войне 1812 года, во втором – посвященные русскому интеллигентному обществу начала 19 века, а в третьем – рассказывающие о личности Толстого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

