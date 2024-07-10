10 июля, 07:00Культура
Мультимедийная выставка "Лев Толстой. "Война и мир" будет идти на ВДНХ до 27 декабря
Москвичей приглашают на мультимедийную выставку, посвященную роману "Война и мир", которая будет идти на ВДНХ до 27 декабря. Современные технические возможности погрузят посетителей в художественный мир XIX века, описанный Львом Толстым.
Кроме того, гости выставки смогут проследить за ходом Бородинского сражения по интерактивным картам и ответить на вопросы о полководцах Кутузове и Наполеоне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.