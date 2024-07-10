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10 июля, 12:30

Культура

Народный артист РФ Клюквин рассказал о Малом театре и жизненных принципах

Народный артист РФ Клюквин рассказал о Малом театре и жизненных принципах

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Народный артист РФ Александр Клюквин рассказал, чем для него стал Малый театр, в котором он служит уже больше 45 лет, и каких принципов придерживается в жизни.

Актер уточнил, что у него есть два девиза по жизни. Первый: "делай, что должен, и будь, что будет"; а второй: "любовь и нежность". Их он придерживается и в работе в театре, что помогло Клюквину обрести там семью среди коллег.

Большое интервью с народным артистом России Александром Клюквиным выйдет в среду, 10 июля, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.

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