"Моя Москва": Сергей Астахов. Часть 2

Для актера Сергея Астахова Москва – город, в котором он нашел себя, но нелегко и не сразу. Зато с тех пор – вот уже почти четверть века – столица стала для него родным и любимым домом.

На прогулке по бульварам и улицам в Красносельском районе артист раскроет, где ночевал и чем зарабатывал первые месяцы жизни в столице, как чуть не потерялся в метро, и покажет какая сейчас она – Москва Сергея Астахова.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

