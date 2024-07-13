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13 июля, 15:15

Транспорт

Ликсутов рассказал, что изменилось на речных маршрутах Москвы за почти год работы

Ликсутов рассказал, что изменилось на речных маршрутах Москвы за почти год работы

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Уже больше года в Москве работают регулярные пассажирские речные маршруты. Как изменился за это время спрос горожан на речные поездки? Какие преимущества по оплате проезда предусмотрены для владельцев карты "Тройка"? И как город в дальнейшем планирует развивать регулярное движение пассажирских электросудов?

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Большое интервью смотрите в 16:30 13 июля в эфире телеканала Москва 24.

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