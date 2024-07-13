Ликсутов рассказал, что изменилось на речных маршрутах Москвы за почти год работы

Уже больше года в Москве работают регулярные пассажирские речные маршруты. Как изменился за это время спрос горожан на речные поездки? Какие преимущества по оплате проезда предусмотрены для владельцев карты "Тройка"? И как город в дальнейшем планирует развивать регулярное движение пассажирских электросудов?

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Большое интервью смотрите в 16:30 13 июля в эфире телеканала Москва 24.

