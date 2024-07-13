Ликсутов заявил, что строительство ВСМ Москва – Петербург начнут ближайшее время

Работы по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург планируют начать в самое ближайшее время. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как с появлением нового маршрута изменятся поездки между двумя крупнейшими городами страны? Какие преимущества появятся у пассажиров после запуска магистрали? И благодаря чему Россия сможет выйти на лидирующие позиции среди железнодорожных транспортных инфраструктур?

Большое интервью с Максимом Ликсутовым смотрите в 16:30 13 июля в эфире телеканала Москва 24.

