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13 июля, 14:15

Транспорт

Ликсутов заявил, что строительство ВСМ Москва – Петербург начнут ближайшее время

Ликсутов заявил, что строительство ВСМ Москва – Петербург начнут ближайшее время

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"Интервью": Максим Ликсутов

Работы по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург планируют начать в самое ближайшее время. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как с появлением нового маршрута изменятся поездки между двумя крупнейшими городами страны? Какие преимущества появятся у пассажиров после запуска магистрали? И благодаря чему Россия сможет выйти на лидирующие позиции среди железнодорожных транспортных инфраструктур?

Большое интервью с Максимом Ликсутовым смотрите в 16:30 13 июля в эфире телеканала Москва 24.

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