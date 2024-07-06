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06 июля, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 80-летию Натальи Теняковой

"Раскрывая тайны звезд": к 80-летию Натальи Теняковой

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Наталья Тенякова – актриса, которую боготворят артисты, боятся режиссеры и которой не смеют перечить художественные руководители. Она принципиальна и несгибаема.

Она почти не снимается в кино и редко дает интервью. Ее супруг Сергей Юрский говорил о ней как о человеке, молчащем и желающем говорить только по необходимости. Сегодня о Наталье Теняковой расскажут ее коллеги и друзья.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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