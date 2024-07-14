Мэр Москвы: около 50 спортобъектов благоустроят в столице в 2024 году

В столице в 2024 году планируют благоустроить порядка 50 футбольных полей, стадионов, а также спортивных кластеров под открытым небом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Так, в число объектов благоустройства попал стадион "Локомотив" в Люблине. А в районе Коньково появится современный спортивный кластер с футбольным полем на улице Генерала Антонова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.