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Новости

14 июля, 15:30

Новости

Мэр Москвы: около 50 спортобъектов благоустроят в столице в 2024 году

Мэр Москвы: около 50 спортобъектов благоустроят в столице в 2024 году

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Собянин: столичные школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде по биологии

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Новости часа: в Московской музейной неделе участвует свыше 90 площадок

Собянин: Московская музейная неделя пройдет с 15 по 21 июля

Собянин: в этом году планируется благоустроить территории у 41 объекта транспорта

В столице в 2024 году планируют благоустроить порядка 50 футбольных полей, стадионов, а также спортивных кластеров под открытым небом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Так, в число объектов благоустройства попал стадион "Локомотив" в Люблине. А в районе Коньково появится современный спортивный кластер с футбольным полем на улице Генерала Антонова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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