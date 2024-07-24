Собянин: 1 млрд поездок совершили пассажиры на МЦД с момента запуска диаметров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Миллиард поездок совершили пассажиры на Московских центральных диаметрах с момента их запуска. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы подчеркнул, что МЦД-1 и МЦД-2 работают в столице с 2019 года, а МЦД-3 и МЦД-4 – с 2023-го. За это время на первом диаметре поезда перевезли 1,36 миллиона пассажиров, втором – 460 миллионов, третьем – 116 миллионов и четвертом – 64 миллиона.

Также градоначальник назвал наиболее востребованные станции диаметров. На МЦД-1 – Одинцово, Славянский бульвар, Савеловская, МЦД-2 – Царицыно, Подольск, Нахабино, МЦД-3 – Выхино, Зеленоград-Крюково, Электрозаводская, МЦД-4 – Железнодорожная, Курская и Нижегородская.

Ранее Собянин рассказал о начале строительства дороги к станции МЦД-4 Кокошкино, которая будет идти в объезд дачного поселка. По словам градоначальника, после ввода трассы в эксплуатацию уменьшится расстояние в пути. За счет этого водители смогут добираться до станции Кокошкино на 25% быстрее. Кроме того, специалисты обустроят комфортный выезд на Зайцевское шоссе и удобный маршрут городского транспорта. Работы планируется закончить в 2025 году.