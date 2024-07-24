В Дептрансе рассказали, сколько москвичи сэкономили благодаря бесплатным пересадкам

С момента запуска D3 и D4 пассажиры сэкономили почти два миллиарда рублей. Такие данные приводит столичный Дептранс. Это стало возможным благодаря бесплатным пересадкам на метро и МЦК.

Услуга работает в течение полутора часов с момента первой активации карты. Некоторые маршруты МЦД позволяют бесплатно пересесть с одного вида транспорта на другой в течение 120 минут.

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