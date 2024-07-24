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24 июля, 09:15

Транспорт

В Дептрансе рассказали, сколько москвичи сэкономили благодаря бесплатным пересадкам

В Дептрансе рассказали, сколько москвичи сэкономили благодаря бесплатным пересадкам

Более 30 млн бесплатных пересадок совершили пассажиры МЦД-3 и МЦД-4 с момента их запуска

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Пассажиры D3 и D4 совершили 36 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК

С момента запуска D3 и D4 пассажиры сэкономили почти два миллиарда рублей. Такие данные приводит столичный Дептранс. Это стало возможным благодаря бесплатным пересадкам на метро и МЦК.

Услуга работает в течение полутора часов с момента первой активации карты. Некоторые маршруты МЦД позволяют бесплатно пересесть с одного вида транспорта на другой в течение 120 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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