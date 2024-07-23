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23 июля, 23:30

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Новый образовательный комплекс на 425 мест появится в Раменках

Новый образовательный комплекс на 425 мест появится в Раменках

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В Раменках достраивают новый корпус школы № 1434 на 425 мест. В этом здании разместятся детский сад и помещения для начальных и средних классов. Помимо лабораторий и библиотечного центра для учеников обустроят IT-полигон, а также трансформируемые группы.

Фасад здания дизайнеры решили выполнить в трех различных вариантах отделки: коричневой бетонной плиткой под кирпич, а также металлическими объемными и перфорированными панелями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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