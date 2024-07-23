Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год

Военнослужащие по контракту в Москве получат больше пяти миллионов рублей за первый год. Это общая сумма всех полагающихся контрактнику выплат с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки. Размер ежемесячного поступления зависит от ряда факторов, в том числе места прохождения службы, звания, воинской должности и выслуги лет.

Единый пункт отбора на военную службу находится на улице Яблочкова. Там можно пройти все этапы: от заполнения анкеты до посещения медкомиссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.