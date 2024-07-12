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12 июля, 06:15

Политика

В РФ приняли закон о лишении прав за управление транспортом со скрытым номером

В РФ приняли закон о лишении прав за управление транспортом со скрытым номером

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ГД приняла в I чтении проект о лишении прав за управление транспортом со скрытым номером

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возможности лишать водительских прав на срок до 1,5 года за управление транспортом со скрытыми госномерами. До проекта за скрытие номера предполагался штраф в пять тысяч рублей.

По данным Госавтоинспекции, за последние 6 лет число правонарушителей, которые скрывают номерные знаки, выросло. Так, например, в 2018 году зафиксировано чуть больше 70 тысяч таких случаев. А в 2023 – уже более 110 тысяч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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