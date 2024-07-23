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23 июля, 22:15

Транспорт

Пассажиры D3 и D4 совершили 36 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК

Пассажиры D3 и D4 совершили 36 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК

Бесплатные пересадки с МЦД на метро и МЦК сэкономили пассажирам почти 2 млрд рублей

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С момента запуска D3 и D4 пассажиры этих маршрутов совершили 36 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК, что позволило им сэкономить почти два миллиарда рублей.

По словам начальника службы внешних связей ГУП "Московский метрополитен" Марии Хильченко, на ежедневных поездках жители Московской области экономят до 72% своих средств. Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, необходимо оплатить проезд любым удобным способом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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