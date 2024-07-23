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23 июля, 11:30

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Сергей Собянин назвал московские набережные, которые благоустроят в этом году

Сергей Собянин назвал московские набережные, которые благоустроят в этом году

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В Москве за последние годы благоустроили 42 набережные. Обновлять их продолжат и в 2024 году. О том, что именно планируют сделать и какие работы уже провели, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы напомнил, что за 2023 год преобразили Воробьевскую набережную, территорию Южного речного вокзала, а также участок Пресненской набережной. А в этом году обустроят Пушкинскую и Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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