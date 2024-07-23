Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 08:45

Новости

Сергей Собянин: гранты от города получили 142 проекта научных медисследований

Сергей Собянин: гранты от города получили 142 проекта научных медисследований

Собянин: технопарки помогают развивать научно-промышленный потенциал Москвы

Собянин: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца 2024 года

Новости часа: трамвайное движение на улице Сергия Радонежского будет восстановлено

Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Собянин: спустя более 70 лет по улице Сергия Радонежского снова поедут трамваи

Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: спустя более 70 лет по улице Сергия Радонежского снова поедут трамваи

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

Гранты мэр Москвы получили 142 проекта от научных команд столичных стационаров за два года с момента их учреждения. Как написал Сергей Собянин в своем личном блоге, такая поддержка способствует ускорению разработки и внедрения передовых методов диагностики и терапии. Ежегодно на это выделяется порядка миллиарда рублей.

По данным на июль 2024 года, успешно завершены первые этапы 27 исследований. Некоторые из разработанных решений впервые применили не только в России, но и в мире. В этом году столичные медики завершат еще 72 проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика