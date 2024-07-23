Сергей Собянин: гранты от города получили 142 проекта научных медисследований

Гранты мэр Москвы получили 142 проекта от научных команд столичных стационаров за два года с момента их учреждения. Как написал Сергей Собянин в своем личном блоге, такая поддержка способствует ускорению разработки и внедрения передовых методов диагностики и терапии. Ежегодно на это выделяется порядка миллиарда рублей.

По данным на июль 2024 года, успешно завершены первые этапы 27 исследований. Некоторые из разработанных решений впервые применили не только в России, но и в мире. В этом году столичные медики завершат еще 72 проекта.

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