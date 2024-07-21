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21 июля, 07:30

Общество

Москвичам показали, как обучают кондитеров в столичных колледжах

Москвичам показали, как обучают кондитеров в столичных колледжах

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Будущих поваров и кондитеров в столичных колледжах с первого курса, учат готовить на профессиональном оборудовании. Их кухни похожи на современные лаборатории для практических занятий.

Как рассказала выпускница Колледжа сферы услуг № 10 Элеонора Столбова, практика занимает 70% обучения. Техника, на которой учатся студенты, профессиональная, такая же как и на кухнях ресторанов и кафе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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