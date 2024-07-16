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16 июля, 11:30

Общество

Персональные рекомендации по выбору колледжа и профессии разместили на портале МЭШ

Персональные рекомендации по выбору колледжа и профессии разместили на портале МЭШ

Спрос на обучение в колледжах Москвы вырос в 2,5 раза в 2024 году

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В МЭШ появились персональные рекомендации по выбору профессии и колледжа для школьников. Их можно найти в разделе электронного дневника "Портфолио учащегося". Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Так, в разделе "Моя профессия" представлен перечень специальностей и три наиболее подходящих колледжа, которые советуют эксперты. Подать документы в учебные заведения можно до 15 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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