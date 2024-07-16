Персональные рекомендации по выбору колледжа и профессии разместили на портале МЭШ

В МЭШ появились персональные рекомендации по выбору профессии и колледжа для школьников. Их можно найти в разделе электронного дневника "Портфолио учащегося". Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Так, в разделе "Моя профессия" представлен перечень специальностей и три наиболее подходящих колледжа, которые советуют эксперты. Подать документы в учебные заведения можно до 15 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.