Ракова сообщила о сервисе в МЭШ для выпускников с рекомендациями по поступлению в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные выпускники могут воспользоваться сервисом "Московской электронной школы" (МЭШ) для выбора подходящего вуза, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, автоподборка рекомендованных специальностей и университетов формируется в том числе на основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это помогает сэкономить время на поиски подходящего учебного заведения. Кроме того, сервис дает информацию о возможностях конкретного выпускника для поступления. Это позволяет школьникам более осознанно подойти к решению важного вопроса по выбору профессии.

Ракова добавила, что в течение последнего месяца москвичи обратились за услугами сервиса свыше 100 тысяч раз. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти в раздел "Рекомендации" веб-сервиса "Портфолио учащегося" в МЭШ на school.mos.ru.

Число желающих поступить в московские колледжи в 2024 году выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Абитуриенты уже подали свыше 65 тысяч заявлений. В столице меняется система среднего профессионального образования: проходит модернизация инфраструктуры, создаются современные программы обучения, выстраивается партнерство с ведущими работодателями.