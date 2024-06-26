Летчик-космонавт Шкаплеров: выпускники МТШ повышают эффективность предприятий столицы

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Выпускники "Московской технической школы" (МТШ) повышают эффективность предприятий столицы и помогают Москве справляться с вызовами, с которыми сталкивается российская экономика. Об этом Агентству "Москва" сообщил летчик-космонавт Антон Шкаплеров.

"Запущенная в 2021 году вместе с ведущими вузами и промышленными предприятиями "Московская техническая школа" готовит специалистов по самым перспективным технологическим направлениям промышленности. На сегодняшний день выпусками МТШ стали более 2 тысяч человек, которые применяют полученные знания в проектировании и производстве продукции, которая конкурентоспособна на мировом рынке", – сказал Антон Шкаплеров.



По его словам, "Московская техническая школа" в июне открыла три курса по направлению "Технологии связи", которые созданы для инженеров-конструкторов, занимающихся приборостроением, а также для специалистов в сфере радиотехники и проектирования и конструирования радиоэлектронной аппаратуры.

Летчик-космонавт отметил, что только постоянное повышение квалификации специалистов, использование передовых практик и технологий, знание цифрового проектирования и моделирования, компьютерного инжиниринга и современных процессов оптимизации сделают столичные производства ведущими не только в России, но и среди дружественных стран.

Также, он добавил, что этот опыт необходимо передавать регионам.

"Столичные специалисты могут отлаживать структуру и в дальнейшем делиться новейшими разработками для повышения качества работы. <…> Особенно важно, что МТШ развивает свои проекты уже с 13 партнерами, включая МГТУ имени Баумана, МТУСИ, ВШЭ и РЭУ имени Плеханова. Это говорит о том, что Москва прикладывает максимальные усилия для укрепления связей между высшей школой и производством", – подчеркнул Шкаплеров.

Кроме того, он подчеркнул, что сегодня в рамках "Московской технической школы" для сотрудников столичных предприятий открыто девять общих направлений и четыре специальных, подготовлены 160 курсов.

"Обучение не ограничивается учебными программами, а включает вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. В 2024 году было запущено девятое направление – "Микроэлектроника и фотоника" и запланирован запуск еще двух – "Информационная безопасность" и "Цифровые двойники", – напомнил Шкаплеров.

Накануне горожан пригласили присоединиться к новым курсам по робототехнике и сенсорике, которые были разработаны "Московской технической школой" (МТШ) и Национальным исследовательским университетом "Московский энергетический институт" (НИУ "МЭИ"). Так в этом модуле появилось 17 разных программ, направленных на подготовку специалистов в области разработки, создания автоматизированных и сенсорных систем, а также методов управления ими.

Кроме того, в новой очно-дистанционной программе "Навигация и управление мобильными роботами в городских условиях" участники смогут создать безопасные, эффективные и умные транспортные системы для городской среды.