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Новости

10 июля, 17:45

Общество

Число желающих поступить в столичные колледжи выросло в 2,5 раза

Число желающих поступить в столичные колледжи выросло в 2,5 раза

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Абитуриенты подали в московские колледжи более 65 тысяч заявлений меньше чем за месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, спрос на этот вид образования за год вырос в 2,5 раза.

Трансформация среднего профессионального образования в столице идет уже несколько лет. Появляются новые программы обучения, техническая база, что способствует привлечению молодежи. Ребята заинтересованы в том, чтобы получить практические и профильные навыки, а также востребованную профессию с гарантированным трудоустройством. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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