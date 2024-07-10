Число желающих поступить в столичные колледжи выросло в 2,5 раза

Абитуриенты подали в московские колледжи более 65 тысяч заявлений меньше чем за месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, спрос на этот вид образования за год вырос в 2,5 раза.

Трансформация среднего профессионального образования в столице идет уже несколько лет. Появляются новые программы обучения, техническая база, что способствует привлечению молодежи. Ребята заинтересованы в том, чтобы получить практические и профильные навыки, а также востребованную профессию с гарантированным трудоустройством. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.