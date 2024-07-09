Депутат МГД Метлина провела рейд по дворам в Теплом Стане на предмет нелегальной парковки

Рейд по дворам с нелегально припаркованными такси прошел 9 июля в районе Теплый Стан. В мероприятии участвовала депутат Мосгордумы Наталия Метлина. В конце июня по просьбе жителей там появился знак, запрещающий парковку коммерческих автомобилей.

Метлина подчеркнула важность включения москвичей в процесс улучшения жизни в городе и рассказала, что к ней уже поступила жалоба на отсутствие достаточного количества машиномест из-за автомобилей такси по другому адресу.

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