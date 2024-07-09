Сервис аренды зонтов появится в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

В столичном метро начали тестировать новый сервис "Зонтбери" по выдаче зонтов в аренду, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Идею сервиса придумали сотрудники Московского транспорта на одной из встреч "Стартап-студии". Это командный интенсив, где мы разрабатываем новые услуги в области транспорта и умного города", – рассказали в ведомстве.

Шеринг зонтов можно найти на станциях метро "Физтех" (выход № 1), "Яхромская" (выход № 1) и "Лианозово" (между выходами № 1 и № 2–5, между выходами № 6 и 7). С 10 июля сервис заработает полноценно. На крышке аппарата по выдаче зонтов можно найти QR-код, переход на который приведет к тарифам аренды.

На этапе пилота аренда зонта стоит 250 рублей на сутки. Также есть часовой (50 рублей) и поминутный тарифы (10 рублей). При аренде единовременно списывается залог в размере 500 рублей, который возвращается при сдаче зонта.

Вернуть его можно в любой из доступных аппаратов. Если на новый сервис будет спрос, количество аппаратов увеличат и разместят их на других линиях метро.

Ранее в столичном метро разместили стикеры с QR-кодом для отзывов о температуре в вагонах. Систему тестируют с января 2024 года на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Специалисты, получив уведомления от пассажиров, проверяют исправность систем вентиляции и кондиционирования.

По просьбам пассажиров с начала года в вагонах провели более 800 проверок систем кондиционирования и вентиляции. Проверки проводятся ежедневно.

