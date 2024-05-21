Стикеры с QR-кодом для отзывов о температуре в поездах появились в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столичном метрополитене разместят стикеры с QR-кодом для отзывов о температуре в вагонах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он рассказал, что систему тестируют с января 2024 года на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Специалисты, получив уведомления от пассажиров, проверяют исправность систем вентиляции и кондиционирования.

"Мы получаем заявки в течение минуты, а когда поезд возвращается в электродепо, приступаем к дополнительной проверке оборудования. Продолжаем делать городской транспорт еще удобнее в соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным", – цитируют Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

По просьбам пассажиров с начала года в вагонах провели более 800 проверок систем кондиционирования и вентиляции. Проверки проводятся ежедневно.

Ранее кондиционеры в столичном метро перевели на летний режим работы. Ими оснащены 60% поездов. Температуру на станциях контролирует Лаборатория микроклимата.

