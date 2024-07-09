Благоустройство территории РОСБИОТЕХа выполнено наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили наполовину работу по благоустройству территории Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ), сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сегодня на территории вуза реализуется проект создания биогорода. Дополнительно по просьбам студентов обновим территорию, сделаем ее более функциональной", – рассказал вице-мэр.

Здесь должно появиться образовательно-досуговое пространство, которое смогут посещать не только студенты и преподаватели, но и обычные горожане. Первые будут внедрять современные практики обучения, а обычные москвичи – различные мероприятия и образовательные программы. Пространство будет разделено на 3 функциональные зоны.

Первая расположится во внутреннем дворе главного здания учреждения и будет доступна только для обучающихся и преподавателей. Тут поставят сцену с амфитеатром, сухой фонтан, павильоны для лектория и коворкингов, а также зону отдыха.

Вторую зону оборудуют спортивным мини-кластером и гастропарком, а третью обустроят универсальной площадкой для игр с мячом. На территории РОСБИОТЕХа также разместят места для игр в настольный теннис и панна-футбол, воркаут-зону, площадку с тренажерами и летнюю террасу.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о деталях благоустройства территории университета, расположенного на улица Врубеля в районе Сокол. Мэр уточнял, что в проект "Биогород", реализуемый здесь, входят ремонт студенческого общежития на 670 мест и строительство учебно-лабораторного комплекса.

