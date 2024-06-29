Депутат МГД Метлина и волонтер Раззакова провели автопробег в честь Дня молодежи

Фото: Агентство "Москва"/Арсений Устинов

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина и глава волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова провели автопробег в честь Дня молодежи по улицам ЮЗАО, сообщает Агентство "Москва".

"Возраст молодежи у нас увеличен до 35 лет. Что можно успеть до 35 лет? Получить образование, выучить иностранные языки и, самое главное, стать счастливыми, чего вам желаю", – сказала депутат МГД Метлина.

Она подчеркнула, что нужно оставаться молодым и полным сил до конца жизни.

"Молодежь – это люди неравнодушные. В Москве почти миллион волонтеров, которые работают в самых разных сферах и при этом помогают людям. У нас на юго-западе Москвы недавно открылся центр сбора гуманитарной помощи на Севастопольском проспекте, доме 61, корпусе 1. Предлагаю всем желающим прийти туда и стать частью волонтерского движения", – отметила, в свою очередь, руководитель волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова.

Сбор и регистрация участников автопробега проходили на территории СК "Воробьевы горы", а финальная точка – в парке "Тропарево", где также прошел концерт, мастер-классы и выставка ретроавтомобилей.

Ранее Метлина приняла участие в мероприятии "Свеча памяти", посвященному 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Она рассказала о своих родственниках, принявших участие в войне. По ее словам, в каждой семье есть свои истории и своя память, которую непременно нужно сохранить.

В ходе мероприятия участники читали солдатские письма и военные стихи, а ветераны, в свою очередь, делились воспоминаниями о войне. В конце гости возложили цветы к памятнику, в честь жертв ВОВ.

