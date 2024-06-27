Депутат МГД Метлина добилась запрета парковки такси во дворах домов в Теплом Стане

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина добилась запрета парковки такси во дворах домов в районе Теплый Стан, передает Агентство "Москва".

"Решением префектуры мы ставим вот такой знак, означающий, что здесь разрешена парковка, кроме парковки такси. Это бесплатная парковочная зона, но не для такси. Считаю это решение полезным и важным. Я думаю, мы и дальше будем распространять такую практику. Мы никого не ущемляем – таксист может приехать на платную парковку, заплатить 50 рублей в час, пойти пообедать, вернуться и, никому не мешая, уехать", – сказала Метлина.

Депутат МГД отметила, что берет вопрос установки знаков на личный контроль. Кроме того, она сообщила жителям, что будет проведена проверка соблюдения правил парковки в этих дворах.

"Я хочу, чтобы Теплый Стан стал районом с высокой культурой взаимоотношений между автомобилистами и таксистами. У таксистов есть специальные платные зоны парковки, они зарабатывают деньги, но мы при этом не должны страдать", – подчеркнула депутат.

Ранее Наталия Метлина получила просьбу жителей района Теплый Стан об установке дополнительных знаков дорожного движения, так как, по словам жильцов, все проезды занимают чужие машины, а тротуары местами перекрыты. Жители района также подчеркивали, что парковочные места, оборудованные для жителей домов, занимают приезжие такси, а самим жителям негде парковать свой транспорт.

Накануне руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Максим Руднев пообещал разобраться с проблемой запаркованности двора возле клиники на Люблинской улице, доме 42д. По его словам, с просьбой оказать содействие в решении вопроса с парковочными местами в приемную "Единой России" ранее обратились представители медучреждения.

Все места рядом с клиникой заняты практически круглосуточно – локацию облюбовали в том числе таксисты. Из-за этого машины с пациентами, среди которых есть и инвалиды, и лежачие больные, не могут остановиться рядом с клиникой.

Руднев уже обратился в управу района Люблино, чтобы должным образом оборудовать места для парковки инвалидов.