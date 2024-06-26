Максим Руднев взял под контроль решение вопроса запаркованности возле клиники в Люблине

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Руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Максим Руднев пообещал разобраться с проблемой запаркованности двора возле клиники на Люблинской улице, доме 42д. Об этом он рассказал на встрече с руководством клиники.

"На все просьбы дать возможность припарковаться таксисты отвечают агрессивно. Здесь ведь даже есть места для инвалидов, но и их занимают. Дело в том, что знак парковки для инвалидов установлен, но разметки нет. Так что даже как следует зафиксировать проблему, чтобы в дальнейшем пожаловаться на незаконную парковку, сотрудники и пациенты клиники не могут", – сказал Руднев.

По его словам, с просьбой оказать содействие в решении вопроса с парковочными местами в приемную "Единой России" ранее обратились представители медучреждения. Все места рядом с клиникой заняты практически круглосуточно – локацию облюбовали в том числе таксисты. Из-за этого машины с пациентами, среди которых есть и инвалиды, и лежачие больные, не могут остановиться рядом с клиникой.

Руднев уже обратился в управу района Люблино, чтобы должным образом оборудовать места для парковки инвалидов. Кроме того, руководство клиники надеется, что удастся решить вопрос с выделением одного-двух постоянных мест для парковки для посетителей центра.

Ранее Руднев привез в Донецк и Мариуполь гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Он отметил, что в новую партию вошли маскировочные сети, строительные инструменты и материалы.

Руднев уточнял, что в следующей партии гумпомощи, в августе, волонтеры планируют доставить в республику в том числе канцелярские товары и другую продукцию, необходимую в преддверии начала учебного года.

