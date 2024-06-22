Депутат МГД Метлина приняла участие в посвященной началу ВОВ акции "Свеча памяти"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина приняла участие в мероприятии "Свеча памяти", посвященному 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Дорогие друзья, я приветствую вас и благодарю всех, кто здесь собрался. Завтра, 22 июня, мы вновь отмечаем День памяти и скорби. Этот день запомнили в 1941 году абсолютно все. Каждая семья в период Великой Отечественной войны кого-то потеряла, так что 22 июня – это день, когда мы вспоминаем близких", – сказала Метлина в приветственном слове.

Она также рассказала о своих родственниках, принявших участие в Великой Отечественной войне.

"Метлин Иван Егорович – это мой дед. Он родился 21 апреля 1905 года. Он был призван в июне 1941 года на войну Лукояновским райвоенкоматом. Вместе с ним ушел его брат Егор, племянник Федор и мужья двух его сестер – Павел и Иван. Мой дед – участник битвы за Москву, участник Курской битвы, битвы под Смоленском. Он вернулся домой после тяжелого ранения зимой 1944 года. Вернулся он, а потом в мае 1945 уже вернулся племянник Федор. Павел, Иван и Егор погибли на фронтах той войны. Но я навечно сохранила память о них", – поделилась депутат МГД.

По ее словам, в каждой семье есть свои истории и своя память, которую непременно нужно сохранить.

"Во многом в этом помогают письма, которые в военное время шли долго. Но когда они приходили, представьте, какая это была радость. Весточка от родного человека, пожелания здоровья, новости из дома – все это как путеводная нить, которая вела наших бойцов к Победе", – добавила Метлина.



В ходе мероприятия участники читали солдатские письма и военные стихи, а ветераны, в свою очередь, делились воспоминаниями о войне. В конце гости возложили цветы к памятнику, в честь жертв Великой Отечественной войны.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби. Церемония прошла в Александровском саду. Традиционно в ней участвуют ветераны войны.

