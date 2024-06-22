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Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби. Церемония прошла в Александровском саду.

Традиционно в ней участвуют ветераны войны. Цветы возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.

Кроме того, Сергей Собянин ранее направил послание ветеранам Великой Отечественной войны – жителям Москвы. Он напомнил, что во время войны погибли десятки миллионов человек. Она стала болью невосполнимой утраты и вошла в каждую семью. Как указал Собянин, спустя десятилетия нынешнее поколение бережно хранит память о защитниках Родины.

Также на площади перед Музеем Победы стартовала Всероссийская акция "Свеча памяти", которая посвящена 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В память о трагических событиях перед музеем из сотен свечей выложили огненную надпись "Москва помнит".

Вместе с тем в парке "Музеон" прошла акция "Линия жизни". На Крымской набережной зажгли 1 418 свечей, именно столько дней длилась Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года.

