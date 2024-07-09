Депутат Метлина попросила присвоить скверу в Теплом Стане название "Доблести и славы"

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Депутат Мосгордумы Наталия Метлина подала в префектуру Юго-Западного административного округа документы о присвоении безымянному скверу на пересечении улиц Теплый Стан и Академика Виноградова названия сквер "Доблести и славы". Об этом депутат рассказала Агентству "Москва".

"Мы с командой провели огромную работу, мы проводили опросы на улице, в социальных сетях, мы создали группу в Telegram, где люди тоже оставляли свои комментарии. Всего свое мнение высказали более 3 тысяч человек. И победителем стало название сквер "Доблести и славы", набравшее около 2 тысяч голосов", – рассказала Наталия Метлина.

На территории района Теплый Стан в годы Великой Отечественной войны проходила южная линия обороны Москвы. Именно поэтому жители попросили Наталию Метлину заняться вопросом присвоения названия скверу, где уже установлен памятник воинам.

"Большинство людей выбрали одно название – сквер "Доблести и славы", потому что "доблесть" и "слава" – это слова, которые мы говорим, вспоминая те годы Великой Отечественной войны и тех героев, которые сражались ради будущего поколения. Это название в полной мере отражает великий подвиг всех, кто защищал нашу Москву с оружием в руках, и тех, кто трудился без сна и отдыха в тылу, кто ковал, приближал победу над врагом, не щадя себя", – отметила Наталия Метлина.

В рамках работы депутатом Мосгордумы Наталия Метлина встречалась с жителями района Теплый Стан 17 мая, к ней поступило обращение от граждан о том, что местные жители хотят увековечить память воинов, защищавших страну. В 2022 году Наталия Метлина как депутат Мосгордумы вместе с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, ветеранскими организациями и советом депутатов района Теплый Стан добилась установки в данном сквере памятника четырем дивизиям Московского ополчения.

Ранее Метлина добилась запрета парковки такси во дворах домов в районе Теплый Стан. Депутат МГД взяла вопрос установки знаков на личный контроль. Она также рассказала жителям, о намерении организовать проверку соблюдения правил парковки в этих дворах.

