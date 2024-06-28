Депутат МГД Метлина поздравила выпускников "Самбо-70" с получением аттестатов

Фото: Дарья Везломцева

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина посетила центр спорта и образования "Самбо-70" и поздравила его выпускников с окончанием учебного заведения и получением аттестатов, сообщает Агентство "Москва".

"Самбо-70" – это бриллиант в короне Теплого Стана, лучшего округа Москвы, самого зеленого, самого чистого, самого здорового округа. Дорогие ребята, я хочу пожелать вам легкой судьбы, спортивной и, может быть, в дальнейшем тренерской. Я желаю вам стать хорошими родителями, это очень важно, и хорошими тренерами", – сказала Метлина, обращаясь к выпускникам.

Она также пожелала им успехов при поступлении в высшие учебные заведения и вручила грамоты отличившимся в учебе и родителям выпускников. В этом году завершили обучение по образовательной программе среднего общего образования 75 выпускников "Самбо-70".

Ранее Метлина приняла участие в мероприятии "Свеча памяти", посвященному 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Она рассказала о своих родственниках, принявших участие в войне. По ее словам, в каждой семье есть свои истории и своя память, которую непременно нужно сохранить.

В ходе мероприятия участники читали солдатские письма и военные стихи, а ветераны, в свою очередь, делились воспоминаниями о войне. В конце гости возложили цветы к памятнику, в честь жертв ВОВ.

