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11 июля, 23:30

Общество

Спрос на обучение в московских колледжах вырос в 1,5 раза в этом году

Спрос на обучение в московских колледжах вырос в 1,5 раза в этом году

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Спрос на обучение в московских колледжах вырос в 1,5 раза в этом году, а среди девятиклассников – в 2,5 раза. Молодые люди хотят быстрее построить карьеру и гарантированно найти работу.

На поступление подали уже более 65 тысяч заявлений на различные направления. Например, в московском колледже "Запад" они будут осваивают азы кулинарии. Популярностью также пользуется направление "Технологии индустрии красоты". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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