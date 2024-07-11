Спрос на обучение в московских колледжах вырос в 1,5 раза в этом году, а среди девятиклассников – в 2,5 раза. Молодые люди хотят быстрее построить карьеру и гарантированно найти работу.

На поступление подали уже более 65 тысяч заявлений на различные направления. Например, в московском колледже "Запад" они будут осваивают азы кулинарии. Популярностью также пользуется направление "Технологии индустрии красоты". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

