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12 июля, 08:45

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Собянин: 7,5 тыс семей получили новые квартиры по реновации на западе Москвы

Собянин: 7,5 тыс семей получили новые квартиры по реновации на западе Москвы

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Около 7,5 тысячи семей получили новые квартиры по реновации на западе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, многие из них воспользовались бесплатной помощью при переезде. Помимо нового жилья, в районах создают социальную инфраструктуру, напомнил мэр. Например, в Рублево-Архангельском строят детский сад, также запланирована школа. Еще два детсада и образовательный комплекс появятся в Очаково-Матвеевском.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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